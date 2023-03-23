На фоне санкций грузовые авиаперевозки в РФ в прошлом году упали до уровня 2001 года

Совокупный объем грузовых авиаперевозок в РФ, включая почту, в прошлом году на фоне санкций сократился на 59,42% - до 599 050 тонн.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росавиации.

Воздушные перевозки грузов упали на уровень начала 2000-х годов, пишет издание.

Так, в 2000 году российские авиакомпании перевезли чуть меньше (547 тыс тонн), а в 2001-м - чуть больше (614 тыс тонн).

По данным Росавиации, пассажирские перевозки снизились на 14,21% - до 95,21 млн человек.

"Другие виды транспортировки грузов (автомобильные, водные, железнодорожные) тоже просели не столь значительно.

По данным Росстата, суммарный объем перевозок грузов российским транспортным сектором составил 7,95 млрд тонн по итогам 2022 года: это лишь на 1,2% меньше, чем за 2021 год. Прежде всего снизились поставки железнодорожным и трубопроводным транспортом, а перевозки автотранспортом, самые распространенные, даже выросли на 0,3%", - говорится в сообщении.

Как отмечает РБК, в январе-феврале 2022 года авиаперевозки грузов росли примерно на 4,5% относительно уровня 2021 года.

Но ситуация резко изменилась после начала полномасштабной войны и введения санкций против России: в марте 2022 года грузопоток авиакомпаний упал в 3,6 раза в годовом измерении.

Грузовые авиаперевозки занимают небольшую долю от общего объема транспортировки товаров. Как минимум последние 10 лет на авиатранспорт приходилось не более 1% от всех видов перевозок из-за дороговизны, заявил РБК директор группы корпоративных рейтингов агентства "Национальные кредитные рейтинги" Александр Диваков.

Из-за санкций импорт в Россию, который ранее перевозили самолетами, переориентировался на автомобильный транспорт и железнодорожные контейнерные перевозки, отметил гендиректор консалтингового агентства "InfoLine-Аналитика" Михаил Бурмистров.

Экономическая правда