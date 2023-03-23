Нефть падает после объявлений ФРС и резкого роста запасов в США

Цены на нефть в четверг, 23 марта, упали после трех сессий роста после того, как в ФРС подчеркнули кредитные риски банковского сектора для экономики США, тогда как запасы нефти в стране выросли больше, чем ожидалось.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 46 центов, или 0,6%, до 76,23 долл. за баррель до 07:20 по Гринвичу.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) упала на 50 центов или 0,7% до 70,40 дол.

"Оба контрольных показателя сырой нефти установились в среду на самом высоком уровне с 14 марта после того, как доллар упал до шестинедельного минимума", - пишет агентство.

Что повлияло на цены

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в среду, что стресс в банковской отрасли может спровоцировать кредитный кризис со "значительными" последствиями для экономики, который, по прогнозам представителей центробанка США, в этом году замедлится еще больше, чем считалось ранее.

Перспективы восстановления спроса в крупнейшем мировом импортере сырой нефти, Китае, также могут поддерживать цены.

Между тем запасы сырой нефти в США на прошлой неделе неожиданно выросли до самого высокого уровня почти за два года, свидетельствуют последние данные Управления энергетической информации (EIA).

Запасы сырой нефти выросли за неделю до 17 марта на 1,1 млн баррелей до 481,2 млн баррелей, самого высокого уровня с мая 2021 года. Аналитики в опросе Reuters ожидали падения на 1,6 млн баррелей.