Непродолжительные отключения света возможны на Житомирщине - Минэнерго

Несмотря на то, что энергосистема работает с резервом мощности, на Житомирщине до сих пор возможны непродолжительные отключения света из-за повреждения оборудования.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на слова министра энергетики Германа Галущенко.

Сейчас генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

В то же время продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавших в результате последнего массированного обстрела.

В среду возможны непродолжительные отключения электроэнергии в Житомирской области. Днем ранее, во вторник, отключения были возможны также в Киевской области.

В течение последних суток восстановлено электроснабжение около 4 тыс. абонентов в Донецкой области и около 1 тыс. абонентов в Харьковской области.