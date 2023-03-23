Год полномасштабной войны: РФ нанесла ущерб инфраструктуре Украины на $144 миллиарда

На февраль 2023 года сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения РФ, увеличилась еще на 6 млрд долл и составляет 143,8 млрд долл.

Об этом говорится в оценке KSE Institute в рамках проекта "Россия заплатит".

Наибольшая сумма ущерба - от разрушений жилого фонда. Она составляет 53.6 млрд долл. В целом повреждено или разрушено более 150 тысяч жилых домов.

На втором месте по сумме нанесенного ущерба - сфера инфраструктуры. По итогам года полномасштабной войны убытки этой сферы оцениваются в 36,2 млрд долл.

Было разрушено или повреждено более 25 тысяч километров дорог государственного и местного значения и 344 моста и мостовые переходы.

Продолжаются повреждения и разрушения образовательных учреждений - таких сейчас 3170. Среди них почти 1500 учреждений среднего образования, 909 - дошкольного, 528 - высшего. По состоянию на конец февраля 2023 года на 300 млн долл по сравнению с декабрьскими расчетами выросли убытки сферы образования - до 8.9 млрд долл.

Выросли также убытки, нанесенные энергетике Украины, сумма которых достигает 8.1 млрд долл. Увеличение оценки потерь произошло по ранее нанесенным убыткам ядерной энергетике, а также в связи с обновлением расчетов о повреждении объектов по транспортировке природного газа.

В новых расчетах впервые добавлена сумма ущерба, нанесенного лесам Украины, которая по итогам первого года полномасштабной войны составляет 4.5 млрд долл.

Еще на 2.1 млрд долл выросла сумма прямых потерь, нанесенная агропромышленному комплексу и земельным ресурсам. Сейчас оценка убытков этой сферы составляет 8.7 млрд долл.

На конец февраля 2023 года существенно возросло также количество поврежденного и разрушенного транспорта. По сравнению с расчетами на конец 2022 года количество таких авто выросло на 28.5 тысяч. Всего в результате войны разрушено или повреждено 223.4 тыс автомобилей на 3.1 млрд долл.

Увеличились также прямые расходы сфер торговли и здравоохранения - до 2.6 млрд долл и 1.8 млрд долл соответственно.

В то же время в последних подсчетах эксперты проекта KSE "Россия заплатит" снизили оценку убытков промышленности и предприятий с 13 млрд долл до 11.3 млрд долл из-за переоценки статуса предприятий после поступления обновленной информации о результатах повреждений активов после обстрелов.





