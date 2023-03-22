Украина готова возобновить экспорт электроэнергии в ЕС

Один из наиболее чувствительных и трудных вопросов в энергетике – возобновление экспорта электроэнергии в Европейский Союз. Дискуссии по этой теме продолжаются около месяца, с момента прекращения отключений.

С одной стороны, Москва не отказалась от планов нанести как можно больший ущерб энергосистеме и продолжает атаки, из-за чего в отдельных регионах сохраняются проблемы с электричеством.

С другой – из-за постоянных обстрелов и потери уникального оборудования энергосистема требует средств на восстановление.

В связи с этим у многих возникает вопрос о целесообразности действия запрета на экспорт электричества, остатки которого чуть ли не каждый день Украина вынуждена "сливать в землю".

Почему, несмотря на энергетический террор со стороны россиян, Украине стоит возобновить экспорт электроэнергии в Евросоюз?