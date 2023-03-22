Центробанк РФ возобновил публикацию данных о резервах – за год они упали на $43 миллиарда

Банк России возобновил публикацию структуры международных резервов после годичного перерыва - за год объем резервов сократился на $42,886 млрд.

Об этом пишет "Коммерсантъ".

По состоянию на 1 марта 2023 года резервы составляли $574,2 млрд, из них активы в иностранной валюте - $410 млрд, монетарное золото - $135,6 млрд. В процентном отношении на золото приходилось 23,6%, на иностранную валюту - 71,5%.

Банк России перестал раскрывать структуру международных резервов в марте 2022 года после того, как значительная часть (около $300 млрд) золотовалютных резервов РФ была заблокирована в США и Европе.

За год объем резервов сократился на $42,886 млрд. Доля валюты в международных резервах уменьшилась с 72,4% до 71,5%, доля золота - выросла с 22,9% до 23,6%.

До 2022 года ЦБ РФ раскрывал, сколько международных резервов хранилось на депозитах в других центральных банках и зарубежных коммерческих банках или в иностранной наличной валюте, а сколько было размещено в иностранных ценных бумагах. Сейчас на месте этих данных стоят прочерки.

Экономическая правда