Реструктуризация долга: "Нафтогаз" обрабатывает ответы бондхолдеров и готовит формальное предложение

НАК "Нафтогаз Украины" прорабатывает обратную связь держателей еврооблигаций для подготовки формального предложения по реструктуризации долга.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В НАК напомнили, что онлайн-встреча с держателями еврооблигаций 2022 и 2026, где был предложен рабочий сценарий разрешения ситуации с ценными бумагами, провели 10 марта.

В настоящее время компания совместно с финансовым советником Lazard Frères SAS прорабатывает обратную связь держателей еврооблигаций для подготовки уже формального предложения по реструктуризации.

На формирование рабочего сценария повлияли позиция владельцев еврооблигаций, насколько это позволяет ситуация и ограничения, наложенные Кабмином в связи с полномасштабной войной, и связанные с ней разрушения инфраструктуры группы компаний.

"Стратегическая цель Нафтогаза – восстановление доверия партнеров компании. Теперь ждем обратной связи держателей еврооблигаций. Уверен, скоро найдем решение, которое подойдет и нашей стране и бондхолдерам", – объяснил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.