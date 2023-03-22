АРМА получило от продажи российского аммиака более 1,3 миллиарда

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным путем, получило еще более 254 миллионов гривен от продажи арестованного аммиака российского происхождения в объеме 9,7 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Всего от реализации пяти партий российского аммиака общим объемом около 42 тыс. тонн, АРМА получило более 1,32 млрд грн.

"Стоит отметить, что средства от проданного имущества после согласования правительства перечисляются на приобретение военных облигаций. Сейчас благодаря покупке ценных бумаг в бюджет совокупно перечислено более 1,2 миллиарда гривен", – добавили в Агентстве.

В АРМА добавляют, что в случае с продажей аммиака, кроме цены, сформированной по итогам торгов, покупатель должен оплатить также:

вознаграждение электронной площадке;

компенсацию госпредприятию АО "Одесский припортовый завод" за прием, охлаждение, хранение и отгрузку сырья;

НДС и таможенные платежи.

Следовательно, реальная стоимость арестованного аммиака для покупателей значительно выше, чем окончательная цена продажи по результатам торгов.

Экономическая правда