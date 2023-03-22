Гдыня, Познань, Варшава: FlixBus запускает 3 новые линии из Украины

фото: flixbus

Крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus запускает три международные линии из Украины в Польшу, которые поедут в первые рейсы в начале апреля: Киев-Варшава, Киев-Познань и Киев-Гдыня.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Города Торунь, Быдгощ, Гданьск и Гдыня впервые появились в украинской сети FlixBus, ранее доехать до них можно было только рейсом с пересадкой.

Привлекает внимание и новый рейс из Киева в Варшаву тем фактом, что автобус едет исключительно в течение дня: утром сев в автобус в Киеве, уже вечером можно оказаться в польской столице", - заявили в компании.

Полные маршруты и расписание новых линий:

3224: Киев - Житомир - Ровно - Луцк - Люблин - Варшава

Первый рейс - 31 марта 2023 года. Автобус будет отправляться трижды в неделю. Из Киева - во вторник, пятницу и воскресенье.

Отмечается, что это первый дневной рейс между Киевом и Варшавой в сети Flix.

"Автобус отправляется утром и заезжает на три столичные автостанции: в 5:10 утра отправление с автостанции "Южная" на проспекте Академика Глушкова, 3; в 5:20 автобус прибывает на Центральный автовокзал на проспекте Науки, 1/2; в 05:50 делает остановку на автостанции "Киев" на улице Симона Петлюры, 32. После остановок в Житомире, Ровно, Луцке и Люблине, рейс прибывает на автовокзал Варшава-Западная в 20:40 того же дня", - говорится в сообщении.

Обратное отправление из Варшавы - по понедельникам, средам и субботам. В 6:00 утра автобус отправляется с автовокзала Варшава-Заходня, прибытие на автостанцию "Киев" в 21:40, на Центральный автовокзал Киева в 22:10 и автостанцию "Южная" в 22:25.

N3223: Киев - Житомир - Ровно - Луцк - Люблин - Варшава - Лодзь - Познань

Первый рейс - 31 марта. Отправление 4 раза в неделю. Из Киева - по вторникам, средам, пятницам и субботам.

В обратном направлении линия будет работать по средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

N3226: Киев - Житомир - Ровно - Луцк - Люблин - Варшава - Торунь - Быдгощ - Гданьск - Гдыня

Первый рейс - 2 апреля. Отправление 4 раза в неделю. Из Киева - по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям.

По направлению из Польши в Украину отправление по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам из Гдыни.

На сегодня оператор перевозок имеет 20 международных линий из Украины, 12 из которых были открыты после начала полномасштабной войны, добавляют в компании. Зеленые автобусы из Украины ездят в 6 стран Европы: Германию, Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.

Экономическая правда