На одной из станций метро в Киеве приостановили продажу qr-билетов
Среда, 22 марта 2023, 14:05 -
В среду на станции "Кловская" до 16:00 проводят внеплановые технические работы на комплексах самообслуживания - продажа разовых бумажных билетов и транспортных карт приостановлена.
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
Оплатить за проезд можно:
- транспортной картой;
- Qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";
- бесконтактной банковской картой;
- мобильным приложением ApplePay и Google Pay.
"Информация о возобновлении работы оборудования будет размещена дополнительно. Извиняемся за неудобства!" – добавили в метрополитене.
Экономическая правда