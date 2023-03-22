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На одной из станций метро в Киеве приостановили продажу qr-билетов

Среда, 22 марта 2023, 14:05 - Анастасия Жарикова

В среду на станции "Кловская" до 16:00 проводят внеплановые технические работы на комплексах самообслуживания - продажа разовых бумажных билетов и транспортных карт приостановлена.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Оплатить за проезд можно:

  • транспортной картой;
  • Qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";
  • бесконтактной банковской картой;
  • мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

"Информация о возобновлении работы оборудования будет размещена дополнительно. Извиняемся за неудобства!" – добавили в метрополитене.

Экономическая правда

метрополитен Киев транспорт
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