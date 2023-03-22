В РФ хотят изменить налогообложение нефтяных компаний для увеличения государственного дохода

Россия пересматривает налогообложение нефтяных компаний, чтобы увеличить государственные доходы за счет получения большей доли продаж сырой нефти, цена которой часто превышает "потолок", установленный G7.

Об этом сообщает Financial Times.

С апреля Кремль перейдет на индикатор, привязанный к Brent, международному стандарту сырой нефти для расчета налогов на экспорт нефти. За счет уменьшения рыночной скидки на российскую нефть Москва ожидает получить дополнительные 600 млрд рублей (8 млрд долларов) ежегодного дохода.

Запланированные реформы, впервые обнародованные президентом Путиным в конце прошлого месяца, отражают растущую туманность российского нефтяного рынка под санкциями и соперничество между Кремлем и нефтедобывающими потенциальными дополнительными доходами от продаж.

Спор привлек внимание к ценообразованию на российскую нефть и к тому, соответствуют ли международные ориентиры, которые Кремль использует в качестве основы для налогообложения, последним изменениям рынка.

Основной российский экспортный сорт Urals продается на 40 долл за баррель ниже нефти Brent, главным образом потому, что ЕС запретил импорт морским транспортом.

Западные государства приветствовали скидки как доказательство того, что их подход к санкциям работает. Но таможенные данные свидетельствуют о том, что российские производители нефти смогли обеспечить более высокие цены, по крайней мере, на часть своего экспорта.

Согласно таможенным данным, средняя цена после эмбарго на все российские нефтяные смеси, экспортируемые в декабре, составляла около 74 долл за баррель. Это всего на 10 долл ниже цены Brent за тот же период и значительно выше верхнего предела в 60 долл.

Но цена Urals, являющаяся основным ориентиром России для расчета налога, в среднем составляла всего 43 долл в тот же месяц.

Ценообразующее агентство Argus говорит, что расхождение связано с тем, что цена, которую платят такие страны как Индия, включает расходы на доставку и страхование. Они резко возросли, поскольку Россия перенаправила объемы, которые в основном доставлялись из Балтики в Европу, в то время как западные санкции ограничили доступ к танкерам.

Максимальная скидка Urals к Brent по новой системе налогообложения составит 34 долл за баррель, а затем уменьшится до 25 долл в июле.