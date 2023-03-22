Прямые потери от атак РФ на электростанции приближаются к 6 миллиардам – ДТЭК

Прямые потери от повреждения и разрушения оборудования генерирующих объектов ДТЭК в результате атак РФ приближаются к 6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ДТЭК подчеркнули, что за последние полгода только теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были атакованы врагом 29 раз, повреждено более тысячи единиц различного оборудования на станциях.

"В этих условиях, для того, чтобы лучше подготовиться к следующему отопительному сезону, кроме восстановительных работ, компания заблаговременно начала плановые ремонты энергоблоков ТЭС. Уже к концу месяца планируется завершить первый ремонт.

Всего в 2023 году ДТЭК Энерго планирует отремонтировать 28 энергоблоков на своих теплоэлектростанциях", - говорится в сообщении.

"Прямые потери от повреждения и разрушения оборудования генерирующих объектов компании приближаются к 6 млрд грн. С масштабными разрушениями входить в следующий отопительный сезон будет не легче, чем в текущий.

Помочь в этом могла бы единая программа восстановления украинской энергетики, в частности, и тепловой генерации, которая бы консолидировала международную помощь, государственную поддержку, возможности для кредитования со стороны международных финансовых институтов и тому подобное. Скорейшему восстановлению объектов способствовало бы также погашение долгов за работу генерации на балансирующем рынке. Только перед нами эти долги составляют более 2,2 млрд грн", - заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Экономическая правда