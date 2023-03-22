Курс валют на 22 марта: гривня крепнет к доллару и евро

В среду, 22 марта, гривня укрепляется к доллару и евро – курсы снизились как в банках, так и на черном рынке.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 12:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,06 - 38,54 грн. Во вторник, 21 марта, курс колебался между 38,3 – 38,57 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,74 - 41,06 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,8 - 41,3 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 38,3 – 38,8 грн (курс на 21 марта – 38,45 – 38,9 грн);

Евро – 40,53 – 41,3 грн (курс на 21 марта – 40,5 – 41,23 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 38,0 – 38,5 грн;

Ощадбанк – 38,35 – 39,1 грн;

Укрэксимбанк – 38,25 – 38,85 грн;

Райффайзен – 38,3 – 38,95 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.