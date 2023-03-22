Курс валют на 22 марта: гривня крепнет к доллару и евро
Среда, 22 марта 2023, 12:25 -
В среду, 22 марта, гривня укрепляется к доллару и евро – курсы снизились как в банках, так и на черном рынке.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 12:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,06 - 38,54 грн. Во вторник, 21 марта, курс колебался между 38,3 – 38,57 грн.
По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,74 - 41,06 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,8 - 41,3 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 38,3 – 38,8 грн (курс на 21 марта – 38,45 – 38,9 грн);
- Евро – 40,53 – 41,3 грн (курс на 21 марта – 40,5 – 41,23 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 38,0 – 38,5 грн;
- Ощадбанк – 38,35 – 39,1 грн;
- Укрэксимбанк – 38,25 – 38,85 грн;
- Райффайзен – 38,3 – 38,95 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.