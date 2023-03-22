Украинцы могут получить еще 11 миллионов LED-ламп: как подать заявку в "Дії"
Отныне обменять старую лампу накаливания на LED можно будет только в отдельных отделениях Укрпочты: в селах обменять лампы можно будет до конца апреля, а с 1 мая обмен будет в 23 отделениях в городах-миллионниках и областных центрах страны.
Об этом сообщили в "Дії".
Отмечается, что в "Дії" украинцы уже заказали на обмен 5,5+ млн LED-лампочек.
"Если вы до сих пор не обменяли старые лампы накаливания на LED, самое время это сделать! Программа обмена вскоре завершится, поэтому подавайте заявку в Дії прямо сейчас", - говорится в сообщении.
При этом найти перечень доступных отделений Укрпочты можно при оформлении заявки в "Дії".
Как подать заявку на обмен в "Дії":
- Зайдите в "Дію
- Нажмите Услуги - выберите Обмен ламп
- Укажите контактный номер телефона и отделение Укрпочты, в котором хотите получить лампы
- Укажите тип и количество светодиодных ламп, которые хотите получить.
Как добавили в Минэкономики, в целом программа охватила 23 тысячи населенных пунктов, включая деоккупированные территории и прифронтовые регионы Украины.
С начала старта программы почти 3 млн жителей обменяли в отделениях Укрпочты около 14 млн ламп.
По состоянию на 22 марта во всех населенных пунктах доступно еще 11 млн ламп, которые могут обеспечить 2,2 млн домохозяйств, подчеркнули в министерстве.
"Мы видим высокие темпы обмена ламп, которые были в начале реализации программы, а сейчас они понемногу прогнозируемо сокращаются. Я призываю граждан, которые еще не воспользовались предложением правительства заменить устаревшие лампочки на новые светодиодные, которые в 8 раз экономят энергию, прийти на Укрпочту и приобщиться к обмену.
Таким образом вы поддержите энергетический фронт страны, ведь обмен проводится именно для снижения нагрузки на энергосети. Программа будет действовать до конца мая", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Так, наиболее активными в обмене ламп являются жители Киевской области - здесь обменяли уже почти 2 млн штук, на Днепропетровщине количество обмененных ламп составляет 1,4 млн, Львовщине - 1,1 млн, в Харьковской области - 860 тыс, Одесской области 810 тыс, Винницкой области 730 тыс, в Черкасской области - 510 тыс.
В министерстве объяснили, что Укрпочта с 22 марта будет сокращать количество отделений, где можно будет обменять старые лампы накаливания на LED-лампы, из-за сокращения спроса населения в некоторых отделениях.
"Именно они вернутся к обычному формату работы и будут предоставлять только почтовые и финансовые услуги. Центральные отделения и те, где обмен ламп проходит активно, продолжат выдавать светодиоды", - говорится в сообщении.
Для обмена нужно иметь паспорт, идентификационный код (РНОКПП) и лампы. Обменять можно до 5 ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп.
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Экономическая правда