Украинцы могут получить еще 11 миллионов LED-ламп: как подать заявку в "Дії"

Отныне обменять старую лампу накаливания на LED можно будет только в отдельных отделениях Укрпочты: в селах обменять лампы можно будет до конца апреля, а с 1 мая обмен будет в 23 отделениях в городах-миллионниках и областных центрах страны.

Об этом сообщили в "Дії".

Отмечается, что в "Дії" украинцы уже заказали на обмен 5,5+ млн LED-лампочек.

"Если вы до сих пор не обменяли старые лампы накаливания на LED, самое время это сделать! Программа обмена вскоре завершится, поэтому подавайте заявку в Дії прямо сейчас", - говорится в сообщении.

При этом найти перечень доступных отделений Укрпочты можно при оформлении заявки в "Дії".

Как подать заявку на обмен в "Дії":

Зайдите в "Дію Нажмите Услуги - выберите Обмен ламп Укажите контактный номер телефона и отделение Укрпочты, в котором хотите получить лампы Укажите тип и количество светодиодных ламп, которые хотите получить.

Как добавили в Минэкономики, в целом программа охватила 23 тысячи населенных пунктов, включая деоккупированные территории и прифронтовые регионы Украины.

С начала старта программы почти 3 млн жителей обменяли в отделениях Укрпочты около 14 млн ламп.

По состоянию на 22 марта во всех населенных пунктах доступно еще 11 млн ламп, которые могут обеспечить 2,2 млн домохозяйств, подчеркнули в министерстве.

"Мы видим высокие темпы обмена ламп, которые были в начале реализации программы, а сейчас они понемногу прогнозируемо сокращаются. Я призываю граждан, которые еще не воспользовались предложением правительства заменить устаревшие лампочки на новые светодиодные, которые в 8 раз экономят энергию, прийти на Укрпочту и приобщиться к обмену.

Таким образом вы поддержите энергетический фронт страны, ведь обмен проводится именно для снижения нагрузки на энергосети. Программа будет действовать до конца мая", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Так, наиболее активными в обмене ламп являются жители Киевской области - здесь обменяли уже почти 2 млн штук, на Днепропетровщине количество обмененных ламп составляет 1,4 млн, Львовщине - 1,1 млн, в Харьковской области - 860 тыс, Одесской области 810 тыс, Винницкой области 730 тыс, в Черкасской области - 510 тыс.

В министерстве объяснили, что Укрпочта с 22 марта будет сокращать количество отделений, где можно будет обменять старые лампы накаливания на LED-лампы, из-за сокращения спроса населения в некоторых отделениях.

"Именно они вернутся к обычному формату работы и будут предоставлять только почтовые и финансовые услуги. Центральные отделения и те, где обмен ламп проходит активно, продолжат выдавать светодиоды", - говорится в сообщении.

Для обмена нужно иметь паспорт, идентификационный код (РНОКПП) и лампы. Обменять можно до 5 ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп.