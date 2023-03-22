Нефть дешевеет после того, как недельные запасы нефти в США превысили ожидания

Цены на нефть упали в среду утром после двух дней роста - после того, как отраслевой отчет показал, что запасы нефти в США неожиданно выросли на прошлой неделе, что свидетельствует о возможном ослаблении спроса на топливо.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent, которые выросли более чем на 3% на этой неделе, снизились на 37 центов, или на 0,5%, до 74,95 долларов за баррель в 04:00 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 39 центов, или на 0,6%, до 69,28 доллара.

Причины снижения цен

Данные Американского института нефти во вторник показали, что запасы нефти в США выросли примерно на 3,3 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 17 марта, сообщили источники Reuters.

Это противоречит ожиданиям восьми аналитиков, опрошенных Reuters, относительно сокращения запасов на 1,6 миллиона баррелей.

Трейдеры и аналитики будут следить за данными Управления энергетической информации США в среду, чтобы увидеть, подтвердят ли они признаки ослабления спроса на нефть.

В то же время, рынки ожидают результатов заседания Федеральной резервной системы США в среду, которое широко рассматривается как наиболее сложное политическое решение ФРС за последнее время.

Ожидается, что по результатам заседания председатель ФРС Джером Пауэлл обнародует новые экономические прогнозы и пути повышения процентных ставок центробанка.

Хотя рынок ожидает, что ФРС повысит ставки на 25 базисных пунктов в среду, некоторые ведущие обозреватели говорят, что он вполне может приостановить дальнейшее повышение ставок или отложить обнародование новых экономических прогнозов из-за проблем в мировом банковском секторе.

Пауза в повышении ставок поможет стимулировать экономическую активность и, в свою очередь, повысит спрос на топливо.

На прошлой неделе цены на нефть подверглись наибольшему падению за последние месяцы после громких банкротств американских банков, начавшихся 10 марта, и кризиса в европейском банке Credit Suisse. Экстренное спасение Credit Suisse на выходных помогло восстановить цены на нефть.

Чиновники ОПЕК+, менеджеры хедж-фондов и участники нефтяного рынка назвали недавнее снижение цен на нефть спекулятивным и настаивают на том, что увеличение спроса подтолкнет цены к более высоким уровням в ближайшие месяцы.

Экономическая правда