Google запускает чат-бота Bard, чтобы конкурировать с ChatGPT

Компания Google запустила чат-бота Bard, который должен составить конкуренцию популярному ChatGPT от OpenAI. Сейчас программа открыта только для тестировщиков.

Об этом сообщает Financial Times.

Google начал запуск чат-бота, своего первого отдельного продукта с искусственным интеллектом для потребителей. Компания заявила, что Bard будет работать отдельно от поисковой системы Google.

Google заявил, что Bard будет генерировать ответы только на английском языке, а не в виде компьютерного кода или на других языках, и пока будет предоставлять доступ по принципу "кто первый пришел - тот и получил". Сейчас тестирование доступно пользователям, которые зарегистрируются в списке ожидания в США и Великобритании.

Bard построен на основе технологии искусственного интеллекта Google, известной как LaMDA, или Языковая модель для диалоговых приложений. ИИ "учился" на текстовых данных, взятых со всего Интернета, а также на результатах поиска Google, что было дополнительным уровнем обучения. Это означает, что Bard с меньшей вероятностью будет противоречить сам себе и предоставлять неверную информацию.

Чат-боты были среди первой волны потребительских продуктов, построенных на основе так называемого генеративного ИИ - технологии, которая использует огромные объемы текста, созданного человеком, для создания правдоподобных ответов на запросы.

На прошлой неделе Google объявил о совершенствовании ИИ в Google Workspace, который включает Google Docs, Gmail и конкурирующие таблицы Excel, и продемонстрировал, как его инструменты могут писать электронные письма на основе нескольких подсказок, используя различные тональности.

Запуск Bard состоялся почти через четыре месяца после того, как конкурентная компания OpenAI, которую финансирует Microsoft, привлек внимание мировой общественности публичным выпуском своего чат-бота ChatGPT.