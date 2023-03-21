Нефтяной бизнес Медведчука в РФ пополнился двумя сетями АЗС – "Схемы"

Связанный с Виктором Медведчуком российский нефтяной бизнес в сентябре 2022 года пополнился двумя сетями АЗС на территории Липецкой, Тюменской и Курганской областей.

Об этом говорится в совместном расследовании "Схем" (Радио Свобода) и проекта Scanner Project.

Журналисты выяснили, что осенью 2022 года менеджмент компаний, задействованных в переработке и экспорте нефтепродуктов с российского завода семьи Медведчука в 2020 году, взял под контроль две сети АЗС в России.

"Речь идет об автозаправках "ЛТК" (сейчас работают семь АЗС в Липецкой области и планируется расширение) и "Новый поток" (на территории Тюменской и Курганской области работают 26 заправок)", - говорится в расследовании.

Расследователи отмечают, что в целом эти 33 российские заправки вместе с компанией ООО "Трейдпроект" перешли под контроль менеджмента Медведчука в начале сентября 2022 года.

Тогда акции материнской компании - АО "ГК Маркет" - выкупили Тимур Абертасов (работал в компании "ЮГ Энерго" Оксаны Марченко) и Николай Сухов (директор представительства швейцарской NewCoal Trading, через которую нефтепродукты с завода Медведчука поставлялись в США для ExxonMobil), добавляют "Схемы".

"Кроме сети заправок, АО "ГК Маркет" владеет компанией "АТИ", которая предоставляет брокерские услуги на рынке природного газа, дизеля, бензина, нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов. В "АТИ" уверяют, что имеют "доступ ко всем товарно-сырьевым биржам России", - говорится в материале.

Журналисты обратились к пресс-секретарю Виктора Медведчука с просьбой предоставить комментарий относительно вновь выявленного бизнеса, но ответа "Схемы" пока не получили. Абертасов и Сухов отказались от комментариев.

Напомним:

Виктор Медведчук был нардепом "ОПЗЖ". После начала полномасштабного вторжения и поражения россиян на Киевщине он пытался покинуть Украину, но его задержали правоохранители.

В 2020 году Медведчук через Козака передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.

Госизменника и кума российского диктатора Владимира Путина удалось обменять на 200 украинских пленных. При каденции Петра Порошенко Медведчук и сам занимался вопросом обмена с оккупантами.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что после неудачной попытки захватить всю Украину в Кремле вынашивают план "Б", предложения к которому должен готовить Виктор Медведчук.

Перед тем Виктор Медведчук заявлял о планах создать новое политическое движение в Украине для того, чтобы якобы объединить "оппонентов" Владимира Зеленского.

Экономическая правда