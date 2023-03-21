Кабмин превратил "Укроборонпром" в "Украинскую оборонную промышленность"

Кабмин образовал акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" путем преобразования госконцерна "Укроборонпром".

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Как уточнил Мельничук, 100% акций АО принадлежат государству.

Также утвержден устав АО "Украинская оборонная промышленность" и положение о наблюдательном совете АО.

"Установлено, что уставный капитал общества составляет 237 млн 071 тыс гривен и формируется за счет имущества государственного концерна "Укроборонпром" согласно приложению 1 к акту приема-передачи имущества в уставный капитал общества", - добавил он.

"Это не просто смена вывески, это реформа, которая готовилась длительное время еще до начала полномасштабного вторжения России. Украина стремится построить один из самых мощных оборонно-промышленных комплексов в мире.

Поэтому вводим эффективную модель управления для нового предприятия. Создаем условия для привлечения инвестиций в производство оружия, техники и амуниции. Соответствующие изменения также позволят усилить взаимодействие с нашими западными партнерами", - заявил премьер Денис Шмыгаль.

Корпоратизация "Укроборонпрома" предусмотрена законом, который Верховная Рада приняла еще в июле 2021 года.

По закону, первый этап реформирования предусматривает подготовку участников концерна к реорганизации и преобразование Концерна в акционерное общество.

Второй этап предусматривает создание отраслевых бизнес-объединений в организационно-правовой форме акционерных обществ, а также образование хозяйственных обществ на базе предприятий, включенных в состав "Укроборонпрома".

На третьем этапе должно завершиться преобразование концерна в акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать государству.

Сообщалось, что трансформация коснется 137 разрозненных предприятий "Укроборонпрома", 21 из которых находится на временно оккупированных Россией территориях.

Ожидается, что реализация предусмотренных законом норм позволит государственным оборонным предприятиям привлекать прямые (в частности, иностранные) инвестиции с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники.

Экономическая правда