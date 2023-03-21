ЕС с начала года предоставил Украине 4,7 миллиарда евро макрофина

Макрофинансовая помощь ЕС Украине с начала года уже составляет 4,7 млрд евро.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Европейский Союз вчера согласовал поставку Украине одного миллиона боеприпасов. А сегодня ЕС перечислил очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд. евро", - написал он.

Глава Кабмина отметил, что средства уже поступили на счета Национального банка.

В целом с начала года финансовая помощь от Евросоюза уже составила 4,7 млрд евро. Эти средства позволят нам удержать макрофинансовую стабильность, выплачивать социальные пособия, пенсии, финансировать в полной мере зарплаты учителям и врачам", - добавил он.

Напоминаем:

Европейский Союз во вторник выплатил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро из общего пакета на 18 млрд евро.