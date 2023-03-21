Правительство уволило двух заместителей председателя ФГИУ
Вторник, 21 марта 2023, 18:06 -
Кабинет министров на заседании во вторник, 21 марта, уволил двух заместителей главы Фонда госимущества.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
С должности заместителей председателя ФГУ уволены Юлия Белова и Яна Матиева.
Напоминаем:
Фонд госимущества сменяет руководителей 47 госпредприятий, среди которых и "ОГХК". 14 февраля 2023 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил, что начал увольнение неблагополучных руководителей госпредприятий.