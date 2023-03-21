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Правительство уволило двух заместителей председателя ФГИУ

Вторник, 21 марта 2023, 18:06 - Анастасия Жарикова

Кабинет министров на заседании во вторник, 21 марта, уволил двух заместителей главы Фонда госимущества.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

С должности заместителей председателя ФГУ уволены Юлия Белова и Яна Матиева.

Напоминаем:

Фонд госимущества сменяет руководителей 47 госпредприятий, среди которых и "ОГХК". 14 февраля 2023 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил, что начал увольнение неблагополучных руководителей госпредприятий.

Фонд госимущества Кабмин
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