Netflix в 2024 году выпустит до 40 видеоигр

Американская Netflix планирует выпустить еще около 40 видеоигр в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Netflix стремится сформировать большой портфель игр разных жанров и форматов. С момента открытия игрового направления в ноябре 2021 года сервис выпустил 55 гр.

Еще 70 Netflix разрабатывают совместно с партнерами и 16 – самостоятельно.

"В этом году мы продолжим пополнять наше портфолио, а это значит, что новые игры будут выходить ежемесячно", - говорится в сообщении.

Пользователей сервиса ждут инди-проекты, удостоенные награды хиты, ролевые игры, сюжетные приключения, головоломки и многое другое.

Для создания такого выбора в игре Netflix продолжает сотрудничество с ведущими мировыми студиями.

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