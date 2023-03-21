Молдова возобновит закупки газа у "Газпрома"

"Молдовагаз" в марте снова начнет закупать газ у "Газпрома".

Об этом сообщает NewsMaker.

Глава компании Вадим Чебан отметил, что из-за потепления потребления газа в Приднестровье сократилось, и теперь "Молдовагаз" до конца марта может закупить для своих потребителей на правом берегу Днестра около 0,7-0,8 млн кубометров газа.

Цены на газ у "Газпрома" и Energocom практически одинаковы, поэтому Молдовагаз решила закупить часть газа у российского концерна.

В результате около 0,7-0,8 млн. кубометров газа в день на правом берегу обеспечит "Газпром", а еще 1,3-1,5 млн. кубометров газа в день Moldovagaz закупит у Energocom.

Чебан добавил, что это временное решение до конца марта. На апрель решения еще нет, поскольку оно зависит от цен "Газпрома" и Energocom, от параметров энергетического соглашения с Тирасполем.

По его прогнозу, цена на газ от "Газпрома" для Молдовы в апреле составит 680-700 долл за тысячу кубометров.