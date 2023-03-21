Количество открытых россиянами компаний в Турции за год выросло на 670%

В 2022 году россияне основали в Турции более 1300 фирм, что на 670% больше, чем в предыдущем году.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет турецкого аналитического центра The Economic Policy Research Foundation.

"Всплеск новых компаний с российскими партнерами подчеркивает растущую привлекательность Турции как места назначения для российских денег после войны в Украине. Фирмы с иранскими партнерами заняли второе место", - пишет агентство.

Эта тенденция также отражает турецкий рынок жилья, где россияне составляли почти четверть всех иностранных покупателей недвижимости в прошлом году.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган воздержался от участия в западных санкциях против России из-за ее вторжения в Украину, что сделало Турцию привлекательным местом для инвесторов, ищущих убежища от санкций, в том числе для олигархов, которые пытаются избежать потенциальных арестов активов.

США и ЕС критикуют растущие связи между Россией и Турцией, заявляя, что увеличение экспорта в Россию из Турции позволяет Москве обходить санкции", - добавляет Bloomberg.

На фоне усиления давления со стороны западных союзников Турция вышла из российской платежной системы "Мир" и прекратила транзит санкционных товаров в Россию.

Экономическая правда