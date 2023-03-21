Китай предоставляет производителям микросхем новые полномочия для восстановления отрасли в ответ на ограничения США
Китай предоставляет нескольким самым успешным компаниям-производителям микросхем более легкий доступ к субсидиям и больше контроля над исследованиями, финансируемыми государством.
Об этом пишет Financial Times.
Отмечается, что усиление контроля США за доступом к передовым технологиям заставляет Пекин серьезно переосмыслить свой подход к поддержке этого сектора.
Развитие более тесного сотрудничества с выбранной группой компаний происходит после того, как в этом месяце правительство пересмотрело свою технологическую стратегию, создав новую комиссию Коммунистической партии по вопросам науки и обновленное Министерство науки и технологий.
Производители микросхем Semiconductor Manufacturing International (SMIC), Hua Hong Semiconductor и Huawei, а также поставщики оборудования Naura и Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China будут среди тех, кто получит выгоду от изменения политики, говорят ознакомленные источники газеты.
"Правительство Китая будет субсидировать эти компании для производства и внедрения локализованных инструментов для изготовления микросхем без каких-либо ограничений в финансировании, только для того, чтобы преодолеть ограничения США", - сказал один источник, который непосредственно знаком с изменениями в политике.
Этот шаг является признанием того, что предыдущая политика массового и часто нецелевого субсидирования полупроводниковой промышленности с целью наращивания внутреннего потенциала оказалась неудачной и больше не является приемлемой, поскольку Китай нуждается в другой реакции на жесткие ограничения США на развитие своей отрасли, подчеркивает FT.
"Китай потратил слишком много денег на нефункциональные исследования, чтобы обойти санкции, не получив отдачи", - сказал чиновник, который тесно сотрудничает с китайскими производителями микросхем.
"Пришло время избавиться от иллюзий и направить все возможные ресурсы в компании, которые способны вывести отрасль из затруднительного положения", - добавил он.
Экономическая правда