Курс валют на 21 марта: на "черном рынке" доллар дешевеет, в банках – стабильный

Во вторник, 21 марта, наличная гривня укрепляется к доллару на черном рынке, но дешевеет к евро.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 12:15 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,52 - 38,66 грн. В понедельник, 20 марта, курс колебался между 38,5 – 38,77 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,97 - 41,17 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,83 - 41,19 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 38,45 – 38,9 грн (курс на 20 марта – 38,4 – 38,9 грн);

Евро – 40,5 – 41,23 грн (курс на 20 марта – 40,4 – 41,2 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 38,05 – 38,55 грн;

Ощадбанк – 38,35 – 39,1 грн;

Укрэксимбанк – 38,4 – 38,99 грн;

Райффайзен – 38,3 – 38,95 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.