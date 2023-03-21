Украинские банки нарастили прибыль вдвое в январе-феврале

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Украинские банки в январе-феврале заработали 21,5 млрд грн, что более чем вдвое превышает показатели января-февраля прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Так, платежеспособные банки в январе-феврале 2023 года получили 21,5 млрд грн чистой прибыли, что в 2,2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года - 9,9 млрд грн.

Доходы банков выросли на 33% по сравнению с результатом января-февраля 2022 года и составили 65,8 млрд грн, расходы - на 12% до 44,3 млрд грн.

При этом, регулятор обновил данные в разрезе банков на 1 февраля. Так, в январе традиционно больше всего заработал государственный Приватбанк (6,3 млрд грн), за которым расположился также государственный Ощадбанк (2,2 млрд грн). В пятерку самых прибыльных банков по итогам января вошел Райффайзен банк (715 млн грн), Сенс банк (680 млн грн) и государственный Укрэксимбанк (623 млн грн).

Убыточными по итогам января были 7 банков: Банк Форвард, решение о ликвидации которого НБУ принял в марте; Индустриалбанк, Первый инвестиционный банк, "Украинский капитал", БТА Банк, Мотор-банк, и Альпари банк.

Всего банки с государственной долей в январе заработали 9,4 млрд грн, банки иностранных групп - 3,4 млрд грн, а банки с частным капиталом - 1,9 млрд грн.