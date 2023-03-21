В энергосистеме сохраняется резерв мощности, в двух областях возможны отключения
Вторник, 21 марта 2023, 10:43 -
Во вторник энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности, однако из-за повреждения сети потребителям в Киевской и Житомирской областях могут отключать свет.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на слова министра энергетики Германа Галущенко.
Сейчас генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.
До сих пор продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавших в результате последнего массированного обстрела россиян. Как следствие, возможны непродолжительные отключения электроэнергии в отдельных районах Житомирщины и Киевщины.