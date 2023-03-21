Нефть падает из-за давления банковского кризиса

Нефть во вторник, 21 марта, снижается в цене, поскольку более недели банковского кризиса продолжала давить на доверие рынку.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 73 цента, или на 1%, до 73,06 долл. за баррель по состоянию на 07:36 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 56 центов, или на 0,8%, до 67,08 долл. за баррель.

Что повлияло на цены

Аналитики Haitong Futures объясняют, что цены на нефть сейчас в основном зависят от влияния уверенности инвесторов на макроуровне. Если банковский кризис не распространится дальше, настроения на рынке могут стабилизироваться, а цены на нефть получат шанс восстановиться".

Одним из факторов влияния будет решение Федерального резерва о том, повышать ли процентные ставки и на сколько после завершения двухдневного заседания в среду.

С начала банковских потрясений этого месяца рыночная оценка наиболее вероятного размера следующего шага ФРС упала до 25 базисных пунктов из 50 базисных пунктов.

Индекс доллара, измеряющий валюту по сравнению с шестью аналогами, во вторник повысился по достижении пятинедельного минимума на предыдущей сессии на фоне ожидаемого повышения ставок. Укрепление доллара делает нефть дороже владельцев других валют и может снизить спрос на нефть.

Между тем, официальные лица G7 заявили, что группа вряд ли продолжит запланированный пересмотр предельной цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

Экспорт сырой нефти из США в Европу достиг рекордных 2,1 млн баррелей в день в среднем в этом месяце, что вызвано падением цены WTI по отношению к Brent и снижением спроса на нефть со стороны нефтеперерабатывающих заводов США.

Предыдущее исследование агентства показало, что на прошлой неделе запасы сырой нефти и продуктов США упали.