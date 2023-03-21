В Украине появился план по разминированию полей для посевной

В понедельник по итогам заседания Национального органа по вопросам противоминной деятельности был утвержден план мероприятий по разминированию сельскохозяйственных земель для посевной.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Так, был доказан упрощенный порядок получения разрешения для операторов противоминной деятельности на выполнение взрывных работ в ходе разминирования, а также использование взрывчатых материалов, на период действия военного положения.

Кроме того, участники заседания проработали процедуры для признания иностранных документов по квалификации специалистов по разминированию и их соответствие украинским требованиям.

Прежде всего обследование и разминирование будут осуществлять в регионах, где проблема загрязнения территорий наиболее актуальна, а очистка полей - наиболее экономически обоснована.

По предварительным оценкам, в девяти областях Украины (Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Черкасская) требуют обследования и, при необходимости, разминирования около 470 тысяч гектаров земель сельхозназначения.

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Напоминаем:

В результате боевых действий более 5 млн га, или 50 тыс км2, сельскохозяйственных земель пока непригодны к использованию из-за минирования, загрязнения взрывоопасными остатками или продолжающихся боевых действий.