Фонд госимущества заявил об усилении безопасности данных: начинает сотрудничество с Google
Фонд госимущества усиливает кибербезопасность и централизует работу с документами - получил доступ к бизнес-аккаунтам Google и неограниченный доступ к облачному хранилищу.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
"Фонд госимущества получил доступ к бизнес-аккаунтам Google и неограниченный доступ к облачному хранилищу. Доступ к этим ресурсам получают все сотрудники фонда и большинства государственных предприятий, которые находятся в управлении фонда.
Партнерство с Google поможет государству ежегодно сэкономить до 21,5 млн грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Google Workspace предоставит Фонду возможность использовать электронную почту и календарь для планирования встреч и координации работы, чат для коммуникации и сотрудничества с коллегами, а также Google Drive для хранения и обмена документами.
Кроме того, Фонд сможет использовать Google Docs, Google Sheets и Google Slides для совместной работы над документами и создания новых рабочих материалов.
"Например, Google Sheets может помочь Фонду создавать таблицы с данными о различных предприятиях, которые находятся в управлении ФГИУ. Эти данные можно будет визуализировать с помощью Google Looker Studio и проводить анализ различных параметров, таких как доходы, расходы, объем продаж и тому подобное.
Применение Google Workspace для эффективного управления позволит Фонду госимущества максимально оптимизировать рабочие процессы, увеличить скорость принятия решений", - добавили в Фонде.
Экономическая правда