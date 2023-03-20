Фонд госимущества заявил об усилении безопасности данных: начинает сотрудничество с Google

Фонд госимущества усиливает кибербезопасность и централизует работу с документами - получил доступ к бизнес-аккаунтам Google и неограниченный доступ к облачному хранилищу.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"Фонд госимущества получил доступ к бизнес-аккаунтам Google и неограниченный доступ к облачному хранилищу. Доступ к этим ресурсам получают все сотрудники фонда и большинства государственных предприятий, которые находятся в управлении фонда.

Партнерство с Google поможет государству ежегодно сэкономить до 21,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Google Workspace предоставит Фонду возможность использовать электронную почту и календарь для планирования встреч и координации работы, чат для коммуникации и сотрудничества с коллегами, а также Google Drive для хранения и обмена документами.

Кроме того, Фонд сможет использовать Google Docs, Google Sheets и Google Slides для совместной работы над документами и создания новых рабочих материалов.

"Например, Google Sheets может помочь Фонду создавать таблицы с данными о различных предприятиях, которые находятся в управлении ФГИУ. Эти данные можно будет визуализировать с помощью Google Looker Studio и проводить анализ различных параметров, таких как доходы, расходы, объем продаж и тому подобное.

Применение Google Workspace для эффективного управления позволит Фонду госимущества максимально оптимизировать рабочие процессы, увеличить скорость принятия решений", - добавили в Фонде.

Экономическая правда