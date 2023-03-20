Лук за год подорожал в 2,5 раза: причины

В течение года лук вырос в цене в 2,5 раза и стал лидером среди овощей по уровню подорожания, при этом небольшой рост цен на лук будет наблюдаться до лета.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил экономист Олег Пендзин.

По его словам, рост цены "в некоторой степени является объективным, потому что 35% украинского рынка лука - это была Херсонская область".

"Я имею в виду сухой лук, такой классический, который входит в борщевой набор... До того, даже когда мы с вами не были в активной базе боевых действий, каждый год где-то примерно в апреле мы брали импорт по луку. Завозили его как правило из Туркменистана, транзитом через страну-агрессора, через такой импорт мы обеспечивали свой внутренний рынок.

2022 и 2023 годы являются достаточно специфическими... Мы имели ситуацию, когда на внутреннем рынке возник дефицит, который начал заполняться луком из других стран (в частности, из Польши, Египта), и вот у нас создалась ситуация, когда объективно из-за возникшего дефицита резко пошла вверх цена, которая на сегодня является абсолютным лидером среди овощей", - заявил эксперт.

При этом Пендзин не прогнозирует уменьшение цен на лук в ближайшее время, наоборот - до лета возможен небольшой рост стоимости.

"Поступление лука украинского производства из открытого грунта, возможно, будет немножко позже, где-то летом. До лета мы будем четко сидеть на импорте, четко будем зависимы от того.

Наверное, не стоит ждать, что цена будет серьезно опускаться. Я не думаю, что она еще будет расти, разве перед пасхальными праздниками мы увидим небольшой рост. Но все равно она на сегодня является чрезвычайно высокой и очень чувствительной, потому что лук практически во всех блюдах присутствует, мы его достаточно активно употребляем. Ожидания таковы: к лету мы будем иметь небольшой рост цен на лук и в дальнейшем", - резюмировал эксперт.

По данным портала "Минфин", лук репчатый в супермаркетах по состоянию на 20 марта стоит 56-70 грн за килограмм, лук синий - 48-60 грн за кг, среднемесячная цена на белый лук в феврале-марте - 88-90 грн за кг.

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Экономическая правда