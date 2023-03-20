"Роснефть" в прошлом году сократила чистую прибыль на 7,9%

Чистая прибыль российской государственной нефтегазовой компании "Роснефть" по итогам 2022 года сократилась на 7,9% на фоне введенных Западом санкций.

Об этом свидетельствуют данные отчетности компании.

В 2022 году чистая прибыль "Роснефти" составила 813 млрд руб, по сравнению с 883 млрд руб прибыли в 2021 году.

В то же время операционная прибыль выросла на 8,9% до 1,52 трлн руб, в 2021 году она составляла 1,38 трлн руб.

Показатель EBITDA вырос на 9,5% с 2,33 трлн руб. до 2,55 трлн руб.

Сумма задолженностей по предоплатам сократилась на 0,7 трлн руб.

Напоминаем:

Суд во вторник отклонил иск российской нефтяной компании "Роснефть" против решения взять под управление ее дочерние немецкие компании и установить контроль над нефтеперерабатывающим заводом Schwedt.