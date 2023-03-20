G7 отложила пересмотр потолка цен на российскую нефть – Bloomberg

Страны Большой семерки вряд ли пересмотрят ограничение цены на российскую нефть на этой неделе, несмотря на то, что нефть продается значительно ниже текущего порога в 60 долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, страны-члены ЕС были проинформированы исполнительной властью блока о том, что G7, ответственная за установление и изменение лимита цен, мало заинтересована в изменении ценовых уровней на данном этапе.

Переговоры между Еврокомиссией и G7, вероятно, продолжатся после саммита лидеров ЕС, который пройдет на этой неделе в Брюсселе.

Ранее G7 ранее согласилась пересмотреть уровень цен в середине марта, и законодательство ЕС предусматривает, что целью должно быть удержание порогового значения на 5% ниже средних рыночных ставок.

Отчет Международного энергетического агентства на прошлой неделе показал, что в феврале российская нефть и нефтепродукты продавались по цене ниже максимальной.

Средневзвешенная экспортная цена российской нефти составила 52,48 долл за баррель без учета расходов на доставку и страхование.

По данным МЭА, нефть Urals, ключевая экспортная смесь России, продавалась за 45,27 дол на рынке Черного моря, в то время как такие смеси, как ESPO, Sakhalin и Sokol, предназначенные для отправки в Азию, торговались значительно выше верхнего предела.

Польша и страны Балтии настаивали на снижении верхнего предела цены не менее 49 долл, чтобы создать дополнительное давление на финансы России.

Послам ЕС в воскресенье сообщили, что дискуссии G7 не показали никаких изменений, сообщили два источника, знакомых с ходом переговоров.

Комиссия сообщила дипломатам, что обсуждения будут продолжены, в том числе после саммита лидеров ЕС, и исполнительный орган блока продолжит сотрудничать с G7 на основе данных, предоставленных МЭА.

Напоминаем:

По данным СМИ, президент Штатов Джо Байден заявил президентке Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, что у Вашингтона нет желания изменять нефтяные санкции.