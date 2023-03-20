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Госагентство восстановления откроет НАБУ полный доступ к документам для предотвращения коррупций

Понедельник, 20 марта 2023, 16:17 - Анастасия Жарикова

Национальное антикоррупционное бюро и Государственное агентство по восстановлению и развитию подписали меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства.

Меморандум подписали глава Госагентства восстановления Мустафа Найем и директор НАБУ Семен Кривонос. Он предполагает:

  • координацию и сотрудничество в сфере предотвращения и противодействия коррупции,
  • наработка внутренних механизмов контроля по предотвращению получения взяток и другим коррупционным правонарушениям в Агентстве;
  • обеспечение беспрепятственного доступа к зданию Агентства работников НАБУ с предъявлением служебного удостоверения и ознакомления с документами и другими материальными носителями информации для предупреждения и расследования правонарушений, отнесенных законом к подследственности НАБУ.

"Меморандум по НАБУ не просто формальный документ о сотрудничестве. Документ предполагает беспрецедентный уровень доверия и сотрудничества. Фактически меморандум предоставляет сотрудникам Национального бюро полный доступ ко всем документам Агентства. Так что добродетель и нулевая толерантность к коррупции становятся частью нашей ежедневной деятельности", — прокомментировал глава Агентства Мустафа Найем.

Экономическая правда

НАБУ корупція
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