Госагентство восстановления откроет НАБУ полный доступ к документам для предотвращения коррупций

Национальное антикоррупционное бюро и Государственное агентство по восстановлению и развитию подписали меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства.

Меморандум подписали глава Госагентства восстановления Мустафа Найем и директор НАБУ Семен Кривонос. Он предполагает:

координацию и сотрудничество в сфере предотвращения и противодействия коррупции,

наработка внутренних механизмов контроля по предотвращению получения взяток и другим коррупционным правонарушениям в Агентстве;

обеспечение беспрепятственного доступа к зданию Агентства работников НАБУ с предъявлением служебного удостоверения и ознакомления с документами и другими материальными носителями информации для предупреждения и расследования правонарушений, отнесенных законом к подследственности НАБУ.

"Меморандум по НАБУ не просто формальный документ о сотрудничестве. Документ предполагает беспрецедентный уровень доверия и сотрудничества. Фактически меморандум предоставляет сотрудникам Национального бюро полный доступ ко всем документам Агентства. Так что добродетель и нулевая толерантность к коррупции становятся частью нашей ежедневной деятельности", — прокомментировал глава Агентства Мустафа Найем.

Экономическая правда