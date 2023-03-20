В Киеве меняют время продажи алкоголя в магазинах

С 27 марта в Киеве алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях разрешат продавать с 11:00 до 21:00.

Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева, сообщает пресс-служба КГГА.

"Совет обороны города Киева принял решение о продлении временного промежутка, когда можно продавать алкоголь в магазинах и торговых сетях.

Это поможет столичному бизнесу, а также будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты, предотвращению нелегального оборота алкогольной продукции", - заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Ранее продажа алкогольных изделий в магазинах была разрешена с 11:00 до 19:00.

"Оперативный штаб Совета обороны Киевской области еще на прошлой неделе рекомендовал общинам региона так же продлить срок продажи алкоголя вечером с 19:00 до 21:00. Далее решение за общинами", - сообщили УП в Киевской ОГА.

Напомним:

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко подписал приказ об изменении комендантского часа в городе Киеве с 26 марта 2023 года.

Согласно документу, комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00 ежедневно.

В ночь на 26 марта Украина перейдет на летнее время - стрелку часов переведут на один час вперед.

Экономическая правда