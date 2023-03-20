В РФ заморозили все активы Volkswagen

Российский суд в понедельник заморозил все активы Volkswagen в РФ, что стало последним препятствием для годовых усилий немецкого автопроизводителя по сворачиванию своей деятельности в России.

Об этом пишет Reuters.

Volkswagen, вместе с другими иностранными автопроизводителями, приостановил свою деятельность в России в прошлом году после того, как западные страны ввели беспрецедентные санкции против РФ из-за войны в Украине.

"Volkswagen пытается продать свои российские активы, в том числе свой флагманский завод в городе Калуга, который имеет производственную мощность 225 тыс автомобилей в год и находится в простое с марта 2022 года", - пишет агентство.

Российский автопроизводитель ГАЗ, получивший контракт на производство автомобилей Volkswagen на своем заводе в Нижнем Новгороде, пытался прекратить любые продажи в рамках судебного иска против немецкого автопроизводителя за то, что, по мнению ГАЗа, является нарушением контракта после того, как Volkswagen разорвал производственное соглашение в августе.

В судебных документах ГАЗ заявил, что попытки Volkswagen уйти с российского рынка ставят под угрозу его собственные интересы, и он требует 15,6 миллиардов рублей (201,3 млн долларов) возмещения убытков по расторгнутому контракту.

Российский суд в понедельник согласился заморозить все активы Volkswagen в России, пока продолжается спор с ГАЗом, как свидетельствуют судебные документы, что еще больше навредило попыткам VW свернуть свои операции в России.

ГАЗ отказался от комментариев. Volkswagen и российское министерство промышленности не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Ранее на этой неделе чешский автопроизводитель Skoda Auto, входящий в состав Volkswagen Group, заявил, что находится на завершающей стадии сделки по продаже своих российских активов.

Согласно российскому законодательству, компании "недружественных" стран, то есть тех, которые наложили на Россию санкции, обязаны получить одобрение правительственной комиссии на продажу любых российских активов.

Иностранные инвесторы опасаются, что Россия может пойти на национализацию стратегических активов с момента введения ограничений на продажу.

Экономическая правда