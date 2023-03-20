Курс валют на 20 марта: наличные доллар и евро растут в банках

В понедельник, 20 марта, в банках курсы доллара и евро выросли по сравнению с пятницей на "черном рынке" евро дорожает, доллар несколько подешевел.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 11:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,67 - 38,81 грн. В воскресенье, 19 марта, курс колебался между 38,60 – 38,84 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,91 - 41,15 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,88 - 41,18 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 38,4 – 38,9 грн (курс на 17 марта – 38,35 – 38,8 грн);

Евро – 40,4 – 41,2 грн (курс на 17 марта – 40,4 – 41,1 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 38,12 – 38,62 грн;

Ощадбанк – 38,35 – 39,15 грн;

Укрэксимбанк – 38,5 – 39,1 грн;

Райффайзен – 38,3 – 38,95 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.