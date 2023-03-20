Нефть упала до 15-месячного минимума из-за беспокойства банками и ставками ФРС

Цены на нефть в понедельник, 20 марта, упали до самого низкого уровня за 15 месяцев из-за опасений, что риски в мировом банковском секторе могут повлечь за собой рецессию, которая приведет к снижению спроса на топливо, а также накануне потенциального повышения процентных ставок в США на этой неделе.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Майский фьючерс на нефть марки Brent упал на 2,32 доллара, или 3,2%, до 70,65 долл. за баррель на 07:10 по Гринвичу. Ранее стоимость контракта снизилась до 70,56 долл., что является самым низким показателем с декабря 2021 года.

Нефть West Texas Intermediate с поставкой в апреле стоила 64,59 долл. за баррель и снизилась на 2,15 долл., или на 3,2%. Ранее она упала до $64,51, что также является самым низким показателем с декабря 2021 года.

Что повлияло на цены

Снижение нефти произошло несмотря на историческое соглашение, согласно которому крупнейший банк Швейцарии UBS покупает второй кредитор страны Credit Suisse, пытаясь остановить распространение банковского кризиса.

После объявления Федеральной резервной системы США, Европейский центральный банк и другие крупные центральные банки пообещали повысить ликвидность рынка и поддержать другие банки.

Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов 22 марта, несмотря на недавние потрясения в банковском секторе, по словам большинства опрошенных агентством экономистов.

Однако некоторые руководители призывают центральный банк приостановить усиление монетарной политики, но быть готовым возобновить повышение ставок позже. Замедление повышения процентных ставок может повлиять на курс доллара, сделав деноминированные в долларах товары, такие как нефть более доступными для владельцев других валют.

Экономическая правда