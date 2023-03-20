Microsoft в 2024 году хочет запустить новый магазин приложений на iPhone и Android

Microsoft готовится запустить новый магазин игр на iPhone и Android-смартфонах в следующем году.

Об этом сообщает Financial Times.

Ожидается, что новые правила, требующие от Apple и Google открыть свои мобильные платформы для магазинов приложений, которыми владеют и управляют другие компании, вступят в силу с марта 2024 г. в соответствии с Законом ЕС о цифровых рынках.

"Мы хотим иметь возможность предлагать Xbox и контент и от нас и от наших сторонних партнеров на любом экране, где кто-то захочет играть. Сегодня мы не можем сделать это на мобильных устройствах, но мы хотим построить мир, который, в котором, мы думаем, эти устройства будут открыты", — сказал исполнительный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер.

Microsoft борется с регуляторными органами в США, Европе и Великобритании, которые выражают обеспокоенность потенциальным влиянием на конкуренцию владельца консоли Xbox, покупающего разработчика Call of Duty, одной из самых популярных игр в мире. Производитель PlayStation Sony был громким противником сделки.

Однако Спенсер утверждает, что это соглашение может повысить конкуренцию на смартфонах, где Apple и Google сейчас руководят тем, что некоторые антимонопольные органы называют "дуополией" на распространение игр и других программ.

Ожидается, что ЕС потребует от Apple и Google изменить правила, регулирующие распространение приложений на устройствах iPhone и Android. Однако крупные технологические компании могут оспорить их, отложив исполнение после крайнего срока следующего марта.

По словам Спенсера, трудно точно предсказать, когда Microsoft сможет запустить свой магазин, и компания будет адаптировать свои программы Xbox и Game Pass для продажи игр и подписок на мобильных устройствах. Такие игры как Call of Duty Mobile, Diablo Immortal и Candy Crush Saga и другие разрабатываемые сейчас будут "исключительно важными" для привлечения игроков с торговых площадок Apple и Google в мобильный магазин Xbox.

Microsoft утверждает, что правила Apple App Store ограничивают ее возможность предлагать облачные игры через одно приложение, которое работает на iPhone, заставляя пользователей получать доступ к службе через веб-браузер, что приводит к снижению производительности.

Экономическая правда