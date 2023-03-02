США с тремя украинскими агротрейдерами инвестируют $44 миллиона в инфраструктуру

Агентство США по международному развитию объявило о сотрудничестве с тремя украинскими агротрейдерами - вместе они планируют инвестировать 44 млн долл в инфраструктуру для экспорта зерна.

Об этом представители USAID сообщили в комментарии CNN.

США начинают три новых партнерства для развития сельскохозяйственного сектора Украины и увеличения поставок украинского зерна в другие страны мира. Речь идет об украинских агротрейдерах Grain Alliance, Kernel и Нибулон.

По прогнозам агентства, сотрудничество поможет увеличить возможности Украины по отгрузке зерна более чем на 3 млн тонн ежегодно. Вместе, USAID и эти организации планируют инвестировать 44 млн долларов в развитие инфраструктуры хранения и расширение зернохранилищ.

Новые инвестиции будут направлены на несколько терминалов: Измаил и Рени в Украине и Чиерна-над-Тисой в Словакии, где ожидается увеличение экспорта зерна. Операции будут включать в себя строительство для реконструкции зон загрузки судов. Кроме того, для дальнейшего развития операций в Словакии Grain Alliance приобретет перегрузочный склад в этой стране.

Финансирование USAID направляется на закупки оборудования для загрузки зерна, временных хранилищ и отремонтированных локомотивов для использования в Украине.