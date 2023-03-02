Украинское дунайское пароходство начало проект строительства собственного флота барж

Украинское дунайское пароходство построит собственный флот барж – на Килийском судостроительном судоремонтном заводе уже идет подготовка к созданию несамоходного судна из конструкций судов-доноров.

Об этом сообщил глава УДП Дмитрий Москаленко.

"На слеп подняты два первых лихьера (разновидность баржи) выступающих донорами. Определены дефекты, начался ремонт по замене металла", - написал он.

После развала советской системы лихтерных перевозок сотни лихтеров остались невостребованными из-за экономической нецелесообразности их использования. Но на основе лихтеров можно создавать настоящие баржи с большой грузоподъемностью.

Сейчас в УДП осталось 86 лихтеров. Часть из них сдается в аренду в качестве так называемых проставок между судами и причалом. Но большинство гниет, извлекая из УДП средства, которые идут на якорный сбор или на аварийные ремонты.

В планах Пароходства в ближайшие 2-3 года полностью закрыть вопрос лихтеров: все суда, которые еще находятся в удовлетворительном техническом состоянии, трансформируют в баржи. В результате УДП должно получить еще 5-6 баржевых караванов.

"Экономические расчеты, проведенные нашими аналитиками, свидетельствуют, что инвестиции в строительство SLG барж абсолютно оправданы. Тем более что конверсию мы проводим на собственном производстве", - заверил Москаленко.