Пивоваренный гигант AB InBev отчитывается о первом снижении объемов производства со времен пандемии

Крупнейшая в мире пивоваренная компания AB InBev заявила о первом снижении объемов производства с первых дней пандемии и дала прогноз прибыли на 2023 год, который разочаровал инвесторов.

Об этом пишет Bloomberg.

"В декабре потребление пива в США пострадало от метелей, а завершающий этап китайской политики Covid Zero повлиял на спрос в Азии. Это привело к неожиданному падению объемов производства в четвертом квартале, в то время как аналитики ожидали роста. Акции AB InBev упали на 4,5% утром в четверг", - пишет агентство.

"Мы надеемся, что это не более, чем "лежачий полицейский" на пути AB InBev к реабилитации, но 4-й квартал не был замечательным", - написал аналитик Джеймс Эдвардес Джонс.

Пивовары находятся под давлением, поскольку кризис стоимости жизни заставляет потребителей сокращать расходы, а это подрывает их способность повышать цены. Датский конкурент Carlsberg A/S заявил в прошлом месяце, что 2023 год будет тяжелым, поскольку потребители будут сокращать расходы.

AB InBev заявила, что в 2023 году продажи будут расти благодаря "здоровому" сочетанию объема и цены. Пивоваренная компания прогнозирует восстановление в Китае, поскольку к концу прошлого месяца там почти полностью открылись рестораны и бары.

Производитель пива Budweiser и Stella Artois ожидает, что по итогам года Ebitda вырастет от 4% до 8% на скорректированной основе. Аналитики ожидают роста на 7,6%.