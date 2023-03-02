Все разделы
Укр / Рус

Палата представителей США поддержала законопроект, согласно которому президент может запретить TikTok

Четверг, 2 марта 2023, 17:35 - Анастасия Жарикова

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проголосовал за проект закона, предоставляющего президенту Джо Байдену полномочия запретить китайскую соцсеть TikTok в США.

Об этом сообщает Reuters.

Законодатели проголосовали 24 против 16 за одобрение меры по предоставлению администрации новых полномочий по запрету TikTok, принадлежащего ByteDance, которым пользуются более 100 миллионов американцев, а также других программ, которые считаются угрозами безопасности.

"TikTok — это угроза национальной безопасности... Пора действовать/ "Любой, кто загрузил TikTok на свое устройство, предоставил Коммунистической партии Китая доступ ко всей своей личной информации. Это шпионский шар в их телефонах", — сказал член Конгресса Майкл Макколл, глава комитета от Республиканской партии, выступивший автором законопроекта.

Демократы выступили против законопроекта, заявив, что он поспешный и требует должной проверки путем обсуждения и консультаций с экспертами.

Законопроект не указывает, как будет действовать запрет, но дает Байдену право запрещать какие-либо транзакции с TikTok, что, в свою очередь, может помешать кому-либо в Соединенных Штатах получить доступ или загрузить приложение на свои телефоны.

Также законопроект потребует от Байдена наложить запрет на любое юридическое лицо, которое может передавать конфиденциальные персональные данные организации, находящейся под влиянием Китая.

Напоминаем:

Белый дом в понедельник дал государственным учреждениям 30 дней на то, чтобы они удалили из федеральных устройств и систем китайское приложение TikTok.

США
Материалы по теме
Белый дом дал госучреждениям месяц на удаление TikTok 28 февраля 2023, 12:02
Нефть растет на фоне надежд производителей на восстановление спроса в Китае 28 февраля 2023, 10:30
Ракеты не кончаются. Как Россия продолжает собирать высокоточное оружие из западных микрочипов 28 февраля 2023, 08:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте