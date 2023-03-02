Палата представителей США поддержала законопроект, согласно которому президент может запретить TikTok

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проголосовал за проект закона, предоставляющего президенту Джо Байдену полномочия запретить китайскую соцсеть TikTok в США.

Об этом сообщает Reuters.

Законодатели проголосовали 24 против 16 за одобрение меры по предоставлению администрации новых полномочий по запрету TikTok, принадлежащего ByteDance, которым пользуются более 100 миллионов американцев, а также других программ, которые считаются угрозами безопасности.

"TikTok — это угроза национальной безопасности... Пора действовать/ "Любой, кто загрузил TikTok на свое устройство, предоставил Коммунистической партии Китая доступ ко всей своей личной информации. Это шпионский шар в их телефонах", — сказал член Конгресса Майкл Макколл, глава комитета от Республиканской партии, выступивший автором законопроекта.

Демократы выступили против законопроекта, заявив, что он поспешный и требует должной проверки путем обсуждения и консультаций с экспертами.

Законопроект не указывает, как будет действовать запрет, но дает Байдену право запрещать какие-либо транзакции с TikTok, что, в свою очередь, может помешать кому-либо в Соединенных Штатах получить доступ или загрузить приложение на свои телефоны.

Также законопроект потребует от Байдена наложить запрет на любое юридическое лицо, которое может передавать конфиденциальные персональные данные организации, находящейся под влиянием Китая.