Насколько отличаются зарплаты в Украине и Польше – исследование
Наибольший разрыв в зарплате среди 10 наиболее популярных позиций на рынке труда в Польше по сравнению с Украиной имеет позиция менеджера по продажам: в Украине в среднем предлагают 15 тыс грн, а в Польше - 92 тыс грн.
Об этом свидетельствуют результаты исследования международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.
Размер средних зарплат сравнивался на основе внутренних данных Gremi Personal и данных украинского сайта по поиску работы Work.ua.
"Во внимание взяли наиболее популярные вакансии за зимний период декабрь 2022 - февраль 2023 г. Поэтому средняя зарплата, которую предлагают в Украине на позицию директора составляет 25 тыс грн. За эту же должность в Польше предлагают 93 тыс грн.
Наибольший разрыв имеет позиция менеджера по продажам: в Украине в среднем предлагают 15 тыс грн, а в Польше - 92 тыс грн", - говорится в сообщении.
При этом меньше всего в топе популярных вакансий предлагают кассирам и охранникам - по 10 тыс грн в месяц в Украине, в Польше за такую работу можно рассчитывать в среднем на 35 тыс грн.
"Большая разница между заработками в двух государствах приводит к тому, что количество трудоустроенных увеличивается ежедневно. Украинцы в Польше понимают, что война еще будет продолжаться, поэтому большинство пытается социализироваться на местах, найти работу, повысить профессиональные навыки, чтобы иметь возможность остаться еще на время", - заявила директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.
В агентстве добавляют, что сейчас меняется тенденция по трудоустройству украинцев в Польше.
Если несколько лет назад спрос был преимущественно на работников низкой квалификации, то за последние полгода все чаще начинают искать высококвалифицированных рабочих.
"В течение последних 6 месяцев в Польше открылись более 10 тысяч украинских бизнесов, который отдает предпочтение работникам из Украины. К тому же, значительная часть украинок уже изучила или изучает польский язык, что расширяет горизонты трудоустройства в Польше", - говорится в исследовании.
Экономическая правда