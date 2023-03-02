Насколько отличаются зарплаты в Украине и Польше – исследование

Наибольший разрыв в зарплате среди 10 наиболее популярных позиций на рынке труда в Польше по сравнению с Украиной имеет позиция менеджера по продажам: в Украине в среднем предлагают 15 тыс грн, а в Польше - 92 тыс грн.

Об этом свидетельствуют результаты исследования международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Размер средних зарплат сравнивался на основе внутренних данных Gremi Personal и данных украинского сайта по поиску работы Work.ua.

Gremi Personal

"Во внимание взяли наиболее популярные вакансии за зимний период декабрь 2022 - февраль 2023 г. Поэтому средняя зарплата, которую предлагают в Украине на позицию директора составляет 25 тыс грн. За эту же должность в Польше предлагают 93 тыс грн.

Наибольший разрыв имеет позиция менеджера по продажам: в Украине в среднем предлагают 15 тыс грн, а в Польше - 92 тыс грн", - говорится в сообщении.

При этом меньше всего в топе популярных вакансий предлагают кассирам и охранникам - по 10 тыс грн в месяц в Украине, в Польше за такую работу можно рассчитывать в среднем на 35 тыс грн.

"Большая разница между заработками в двух государствах приводит к тому, что количество трудоустроенных увеличивается ежедневно. Украинцы в Польше понимают, что война еще будет продолжаться, поэтому большинство пытается социализироваться на местах, найти работу, повысить профессиональные навыки, чтобы иметь возможность остаться еще на время", - заявила директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.