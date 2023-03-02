Китай инвестирует $2 миллиарда в своего крупнейшего производителя микросхем

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Китай планирует инвестировать дополнительные 1,9 млрд долларов в крупнейшего в стране производителя микросхем памяти - Yangtze Memory Technologies, эта сделка может ознаменовать восстановление притока госкапитала в отрасль, которая понесла убытки от санкций США. Об этом пишет Bloomberg. Так, национальный инвестиционный фонд ("Большой фонд") индустрии интегральных микросхем выделит 12,9 миллиардов юаней компании Yangtze Memory Technologies. "Масштаб инвестиций свидетельствует о том, что Пекин снова увеличивает расходы на свою отрасль производства микросхем, которая пытается обойти технологические ограничения США, борясь с падением мирового спроса. Сделка с Yangtze Memory является самой значительной отраслевой инвестицией фонда за последние месяцы. Высшее руководство, разочарованное отсутствием прогресса в разработке местных альтернативных чипов, в 2022 году начало масштабную антикоррупционную кампанию, которая привела к увольнению высокопоставленных чиновников и нескольких руководителей, связанных с фондом. Сейчас экономика восстанавливается, что потенциально может облегчить государственные финансы, которые пострадали от многолетних усилий нулевого распространения COVID", - пишет агентство. Компания YMTC, базирующаяся в Хубэе, является одним из немногих китайских производителей микросхем, которые находятся в непосредственной близости от мировых лидеров, конкурируя с южнокорейскими гигантами Samsung Electronics и SK Hynix Inc за поставки микросхем памяти - от смартфонов до серверов центров обработки данных. Компания была внесена в прошлом году в торговые черные списки США.

Представитель YMTC не сразу ответил на просьбу о комментарии. Представители Большого фонда также не были сразу доступны для комментариев.

"Большой фонд" является основным инструментом Пекина для предоставления капитала производителям микросхем в стране. Основанный в 2014 году, он привлек около 45 миллиардов долларов капитала и поддержал десятки компаний, включая Semiconductor Manufacturing International Corp и YMTC.

"Фонд работал преимущественно за кулисами и держал инвестиционные стандарты подальше от глаз общественности, что, по мнению некоторых аналитиков, подрывало подотчетность.

Затем в 2022 году чиновники начали расследование в отношении его председателя, а также руководителей компаний, связанных с "Большим фондом", по подозрению во взяточничестве. Деятельность фонда замедлилась, поскольку расследование продолжалось.

Но потребность в стимулировании китайской индустрии микросхем становится все более насущной, поскольку США накладывают все более жесткие ограничения на азиатскую страну", - добавляет Bloomberg.

Несмотря на многолетние усилия, Китай не достиг значительного прогресса в сокращении разрыва с Западом.

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Экономическая правда