Saudi Aramco, Geely и Renault запустят совместное производство двигателей и трансмиссий

Нефтегазовый гигант Saudi Aramco подписал письмо о намерениях с Geely и Renault о создании новой компании по производству силовых агрегатов, которая сосредоточится на технологиях с низким уровнем выбросов.

Об этом говорится в заявлении Saudi Aramco.

Отмечается, что новая компания имеет целью иметь годовую производственную мощность более пяти миллионов двигателей внутреннего сгорания, гибридных и плагин-гибридных двигателей и трансмиссий в год.

"Aramco подписала письмо о намерениях стать потенциальным миноритарным акционером в новой компании по технологиям силовых агрегатов (PWT), которая будет создана Geely и Renault Group.

Инвестиции Aramco поддержат рост компании и будут способствовать ключевым исследованиям и разработкам в области синтетического топлива и водородных технологий следующего поколения. Ожидается, что Geely и Renault Group сохранят равные доли в капитале новой независимой компании", - говорится в сообщении.

Доля, которой будет владеть в ней саудовская компания, не указывается.

Но в начале года агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщало о переговорах об участии Saudi Aramco в этой компании, отмечая, что речь идет о доле до 20%.