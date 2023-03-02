Догнать Starlink: Китай запустит первую группировку спутников связи уже в этом году

Военно-промышленный комплекс Китая намерен начать строительство своей первой группировки спутников под названием LEO на очень низкой околоземной орбите уже в этом году, в попытке догнать американскую компанию Starlink.

Об этом сообщает Reuters.

Starlink, которой управляет Space X миллиардера Илона Маска, создала быстрорастущую сеть из более чем 3500 спутников на низкой околоземной орбите. У компании уже есть десятки тысяч пользователей в США и она планирует добавить в свою систему еще десятки тысяч спутников.

Агентство отмечает, что спутники LEO имеют дополнительное преимущество в том, что они дешевле и обеспечивают более эффективную передачу, чем спутники на более высоких орбитах.

Государственный производитель космических аппаратов и ракет China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC) запустит первые LEO-спутники из запланированной группы в сентябре. Однако сколько спутников будет развернуто в целом неизвестно.

На фоне напряженных связей с Вашингтоном и экспортного контроля, лишившего китайские фирмы доступа к некоторым передовым вычислительным микросхемам, президент Си Цзиньпин призвал Китай развить технологическую самостоятельность во всех сферах.

И хотя CASIC и другие уже запустили свои первые спутники LEO, разрыв со Starlink, вероятно, будет оставаться большим в течение следующего десятилетия.