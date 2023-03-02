Догнать Starlink: Китай запустит первую группировку спутников связи уже в этом году
Военно-промышленный комплекс Китая намерен начать строительство своей первой группировки спутников под названием LEO на очень низкой околоземной орбите уже в этом году, в попытке догнать американскую компанию Starlink.
Об этом сообщает Reuters.
Starlink, которой управляет Space X миллиардера Илона Маска, создала быстрорастущую сеть из более чем 3500 спутников на низкой околоземной орбите. У компании уже есть десятки тысяч пользователей в США и она планирует добавить в свою систему еще десятки тысяч спутников.
Агентство отмечает, что спутники LEO имеют дополнительное преимущество в том, что они дешевле и обеспечивают более эффективную передачу, чем спутники на более высоких орбитах.
Государственный производитель космических аппаратов и ракет China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC) запустит первые LEO-спутники из запланированной группы в сентябре. Однако сколько спутников будет развернуто в целом неизвестно.
На фоне напряженных связей с Вашингтоном и экспортного контроля, лишившего китайские фирмы доступа к некоторым передовым вычислительным микросхемам, президент Си Цзиньпин призвал Китай развить технологическую самостоятельность во всех сферах.
И хотя CASIC и другие уже запустили свои первые спутники LEO, разрыв со Starlink, вероятно, будет оставаться большим в течение следующего десятилетия.
В 2020 году государственная компания China Satellite Network Group Corp заявила, что планирует построить почти 13 тыс LEO, но пока прогресс идет медленно.
По оценкам аналитиков, в Китае сейчас работает не более нескольких сотен спутников LEO, а к 2027 году их количество достигнет всего 4000.