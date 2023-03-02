Акции Tesla упали: презентация планов Маском разочаровала инвесторов

Многочасовая презентация Илона Маска о планах Tesla перед инвесторами провалилась, поскольку производитель электромобилей не раскрыл подробностей о моделях следующего поколения, которые лежат в основе следующего этапа роста.

Об этом пишет Bloomberg.

"Почти четырехчасовая презентация была посвящена расчетам того, чего потребует переход к устойчивой энергетике, а также восхвалением производственной и инженерной эффективности.

Но Маск и присоединившиеся к нему на сцене руководители завершили день инвестора Tesla, не дав ни одного упоминания о более дешевых электромобилях, до которых, возможно, еще много лет", - пишет агентство.

"Я бы очень хотел показать вам, что я имею в виду, и представить автомобиль следующего поколения, но вам придется довериться мне в этом вопросе до более поздней даты", - сказал шеф-дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен.

"Мы всегда будем создавать захватывающие, привлекательные и желанные транспортные средства, как мы это делали всегда", - добавил он.

Акции Tesla упали на 5,7% по состоянию на 5:30 утра в четверг в Нью-Йорке, еще до начала регулярных торгов. Ожидание этого события способствовало резкому росту акций, которые за два месяца прибавили более 300 миллиардов долларов рыночной стоимости.