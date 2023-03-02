Инфляция в еврозоне замедлилась до 8,5%: экономисты ожидали большего спада

Инфляция в еврозоне в феврале снизилась до 8,5% в годовом измерении по сравнению с 8,6% в январе - опрошенные Reuters экономисты ожидали, что инфляция в еврозоне упадет до 8,2%.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на статистическое агентство ЕС.

Таким образом, инфляция в феврале снизилась меньше, чем прогнозировали экономисты, что подпитывает ожидания того, что Европейский центральный банк значительно повысит процентные ставки в этом году.

В то время как инфляция цен на энергоносители замедлилась, рост цен на услуги, товары и продукты питания ускорился.

Аналитики говорят, что данные указывают на то, что инфляция, вероятно, будет снижаться медленнее к концу года, чем ожидалось ранее, и что ЕЦБ продолжит повышать ставки даже после ожидаемого повышения на 0,5 процентных пунктов 16 марта.

"Мы считаем, что "ястребы" ЕЦБ используют сегодняшние данные, чтобы призвать банк продолжить серию повышений ставок на 50 б.п. во втором квартале", - сказала экономист исследовательской группы Pantheon Macroeconomics Мелани Дебоно.

Она предположила, что эти аргументы могут быть подкреплены данными, также опубликованными в четверг, которые свидетельствуют об устойчивости рынка труда еврозоны - безработица осталась на уровне 6,7% - и новом рекордно высоком уровне базовой инфляции в еврозоне.