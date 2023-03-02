Минэнерго запускает платформу AidEnergy: будет координировать помощь доноров для энергосектора

Министерство энергетики при поддержке ЕБРР разработало онлайн-платформу AidEnergy - единственное место для сбора, актуализации и информирования доноров о потребностях компаний топливно-энергетического комплекса, разработке и подтверждении предложений доноров, распределении гуманитарной помощи и отчетности.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Детали проекта раскрыл заместитель министра энергетики Фарид Сафаров во время встречи с атташе Департамента энергетики США Шоном Андерсоном и Главным советником по управлению ЕБРР Анной Кожемяченко.

Он подчеркнул, что международные партнеры оказывают большую поддержку украинской энергетике, которая продолжает подвергаться враждебным атакам. Координирует соответствующую работу, собирая информацию от пострадавших компаний по их потребностям и ведет постоянную коммуникацию с партнерами, которые могут предоставить соответствующее оборудование Минэнерго.

"Создание единой онлайн-среды повышает прозрачность и оптимизирует коммуникацию с донорами и компаниями ТЭК. Также AidEnergy значительно ускоряет движение оборудования за счет увеличения количества складов, позволяет оперативно получать информацию о поставках, а также автоматизировать процессы распределения и отчетности", - пояснил чиновник.

По словам Сафарова, на сегодняшний день в Украину поступила помощь для энергосектора из 30 стран общим весом более 5,3 тысячи тонн. Получены 15 тыс запросов от более 140 компаний.

С октября прошлого года, когда россияне начали прицельно уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру, грузопоток вырос на 240%.